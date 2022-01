Faut-il augmenter le prix de l’alcool pour qu’il soit inaccessible aux jeunes ?

Marco, un auditeur de Braine-l’Alleud, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je trouve que c’est une idée scandaleuse, les jeunes risquent d’acheter de l’alcool bon marché et de le distiller eux-mêmes. N’importe quel jeune peut faire ça chez lui facilement, c’est encore plus dangereux que les alcools autorisés. J’étais délégué syndical et dans beaucoup d’entreprises, les frigos sont remplis de bouteilles d’alcool. Dès que les travailleurs fêtent un événement, ils reçoivent de l’alcool comme cadeau. Il y a un réel problème sociétal et je pense qu’il faut conscientiser sur la dangerosité de la surconsommation de ces produits."