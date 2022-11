Emmanuel Pont propose un autre calcul : "sans la descendance hypothétique et en comptant une réduction des émissions qu’on doit faire de toute façon, j’arrive à un chiffre autour d’une tonne par an et par enfant ; donc c’est beaucoup moins. Et c’est deux fois moins qu’une voiture."

"Chaque enfant a un impact écologique, c’est évident, poursuit Bruno Masquelier. Dès le moment où il naît, il a un bagage carbone (les soins, l’hôpital etc.)."

Quant au calcul revu largement à la baisse par Emmanuel Pont ? "On peut discuter, est ce que c’est deux ou trois tonnes, mais ça reste des proportions en lien avec : je me passe de ma voiture thermique, j’économise déjà une tonne et demi. Je ne fais pas ce voyage transatlantique, j’économise deux tonnes. Je modifie mon régime alimentaire trois fois par semaine, j’économise aussi.

Tous ces petits gestes, qui demandent des efforts, reprennent alors leur importance."​​​​