Faut-il aller voir le film "Hawaii" au cinéma ? Cathy Immelen vous donne son avis

Pour le 8/9, Cathy Immelen est allée voir le film Hawaii de Mélissa Drigeard. Une comédie française avec une idée de base géniale, mais une très bonne idée ne fonctionne pas forcément toujours à l’écran.

Hawaii, c’est d’abord un casting solide, avec entre autres Élodie Bouchez, Manu Payet, Bérénice Béjo, Nicolas Duvauchel, Pierre Deladonchamps et William Legbil. Des comédiens à la mode actuellement, et qui ont pour la plupart déjà remporté un César.

L’histoire part d’un fait réel : en 2018, une fausse alerte au missile de quelques heures est lancée sur l’île d’Hawaï après une montée d’escalade dans la violence verbale entre Donald Trump et la Corée du Nord.

Le film imagine une bande de potes en vacances à Hawaï qui arrivent le jour de cette fameuse alerte. Pensant qu’ils vont tous mourir, ils se disent à chacun leurs quatre vérités et s’engueulent. Mais une fois l’alerte levée, ils vont maintenant devoir passer une semaine de vacances ensemble.

Malheureusement l’idée n’a pas pris selon Cathy Immelen dans ce film. Les personnages s’engueulent dès le début du film pendant une demi-heure, ce qui les rend détestables, et le spectateur n’a pas le temps de les connaître, de savoir qui est qui, et ne peut donc pas s’attacher à eux. Seul Manu Payet tire son épingle du jeu et arrive à être émouvant.

Hawaii semble par moments vouloir ressembler aux Bronzés mais il n’y arrive pas. Si les acteurs ont dû s’amuser sur le tournage, le résultat est moins plaisant pour le spectateur.