Faut-il aller voir "Alibi.com 2" au cinéma ? Cathy Immelen vous donne son avis

Cathy Immelen a testé pour le 8/9 le film vous Alibi.com 2 de Philippe Lacheau. Une comédie très bas de plafond filmée comme un téléfilm, qui fait passer le dernier Astérix pour une pépite.

Le numéro 1 a été un énorme succès. Une boîte créée par des copains avait pour mission de fournir des alibis pour couvrir les mensonges de leurs clients. Alibi.com 2 reprend une nouvelle fois le principe.

Le premier film était gentiment sympathique mais sans grande nouveauté. Un vaudeville à la française avec des portes qui claquent et des histoires de couples. Dans cette suite, qui reprend en grande partie le même casting, ils ont voulu changer un peu pour aller plus dans le burlesque et la folie. Une recette qui ne fonctionne pas pour Cathy Immelen.

Les personnages n’ont pas de trajectoire logique et l’humour est celui d’un enfant de huit ans. Seul Didier Bourdon est à sauver, toujours excellent dans le rôle de celui qui s’énerve.