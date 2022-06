Faut-il acheter une brosse nettoyante pour le visage ? On a testé !

La troisième, de chez Krëfel, est une brosse électrique uniquement visage, avec des poils en silicone, au prix de 39,95€, sans supplément à prévoir, puisqu'elle se recharge sur secteur USB.

Elle a différents modes de nettoyage et de massage.

Elle peut s’utiliser sous la douche sans souci. Elle a différents modes de nettoyage et de massage. Les poils en silicone sont extrêmement doux. Si on n’est pas allergique au silicone, cette brosse ne posera pas de problèmes d’irritation aux peaux les plus sensibles.

Elle est tellement douce qu’on ne sent presque pas son action, l’effet étant plus vibrant que brossant. Par contre, en termes d’ergonomie, elle est plus manipulable que la grande brosse de chez Trafic.