Faustine Cros : "A travers ma mère, le film questionne la maternité dans notre société"

Il y a une scène très puissante dans le film : celle du frigo, où elle se lâche et crie devant la caméra toute sa rage et sa frustration, le poids du quotidien…

Oui. Elle dit tout. Je pense que cette scène résonne fort avec beaucoup de femmes, car on m’a souvent dit "Je n’ai jamais senti le patriarcat autant que quand j’ai eu des enfants".

Quelles sont les réactions qui reviennent le plus souvent devant votre film ?

Un des retours qui m’a le plus marquée, c’était à Dok Leipzig (célèbre festival documentaire allemand, où le film a été primé, NDLR). Une jeune fille est venue me voir, et elle m’a dit : "Votre film m’a bouleversée, il m’a vraiment fait repenser mon rapport à ma mère, et pendant que je pleurais, une dame que je ne connaissais pas m’a pris la main pour me calmer, et après le film on est allées boire un café, on a parlé de nos mères, c’était bien". Je me suis dit, waw ! Un autre souvenir, en Finlande, quand j’ai raconté l’histoire de ma mère à une docteure mère de deux enfants, et elle m’a regardé avec des grands yeux écarquillés ! Elle m’a que cette question de choisir entre carrière et famille ne se poserait jamais pour elle aujourd’hui. Pourquoi ? Car la société là-bas a organisé le congé parental de manière totalement égale. Rien que ça, ça permet de penser la parentalité différemment.

Le film questionne aussi beaucoup les hommes

Et les réactions des hommes devant le film ? Y compris votre père et votre frère, qu’on voit dedans ?

Ça dépend des générations. Mon père, on le voit dans le film, est encore dans une forme de déni. Bon, moi je trouve ça touchant, je n’ai pas envie d’aller le confronter. Il appartient à une autre époque. Par contre, de manière sous-jacente, ça le questionne. Mon frère adore le film, il a un rapport aux femmes aussi totalement différent de celui de mon père. Et puis j’ai eu des retours d’hommes, qui me disent "je comprends, ma copine vit la même chose, on vient d’avoir un bébé, et ça me fend le cœur parce qu’on ne la rappelle plus mais on m’appelle moi pour faire les jobs qu’elle faisait avant… Je leur dis qu’elle est prête à revenir, et on me répond " Maintenant on préfère travailler avec toi…" Le film questionne quand même aussi beaucoup les hommes.