Faustine Bollaert se confie sur Le Meilleur Pâtissier : ce qu'elle n'avait pas le droit de dire

Faustine Bollaert a animé "Le Meilleur Pâtissier" entre 2012 et 2017. Aujourd'hui, elle anime l'émission "Ça commence aujourd'hui" sur Tipik.

A l'occasion de la sortie de son livre sur les plus beaux témoignages de "Ça commence aujourd'hui", elle est revenue sur la période où elle animait "Le Meilleur Pâtissier" en livrant une anecdote surprenante.

Au micro de RTL, elle a déclaré ne pas être très fan de la pâtisserie : "Je ne suis pas très sucre. On me disait de ne pas le dire. Moi, vous me proposez du saucisson et des chips, c'est beaucoup plus mon truc que le sucré."

Je n’étais pas la première à me ruer sur les gâteaux

A l'antenne, on aurait pu imaginer que Faustine Bollaert était une grande fan de gâteaux et pourtant c'est loin d'être le cas. Elle explique ne pas avoir triché à l'antenne : "Non, je n’ai pas fait illusion, mais je n’étais pas la première à me ruer sur les gâteaux. Vous savez, vous arrivez sur le plateau à 7 heures du matin, vous avez les odeurs de chocolat jusqu’à 2 heures du matin, après, vous ne rêvez que d’une chose, c’est d’un hamburger."

Aujourd'hui, tout le monde est au courant qu'il faut mieux offrir un hamburger plutôt qu'un gâteau au chocolat à Faustine Bollaert.

