Fausses promotions : trois conseils pour acheter au juste prix.

Les soldes, qu'elles soient physiques ou digitales, mais aussi les ventes privées, privilèges, ou évènementielles, se traduisent souvent par des rabais particulièrement alléchants, surtout dans un contexte inflationniste. Mais est-ce que ce sont de véritables promotions ?

En France, l'UFC-Que Choisir s'est intéressé aux pratiques des principaux vendeurs en ligne présents sur le marché français, selon les classements de la Fevad et de Similarweb, analysant plus de 13.000 offres, dont 6586 annonces avec un prix de référence. Et le résultat est loin d'avoir été concluant puisque l'association de défense des consommateurs a révélé que seules 3,4% d'entre elles étaient de vraies promotions.

Parmi les pratiques mises en cause par l'UFC-Que Choisir, figure le contournement de la directive européenne Omnibus, qui stipule que "toute annonce d'une réduction de prix doit indiquer le prix le plus bas pratiqué par ce professionnel au cours des 30 jours qui précèdent la promotion". Dans un communiqué, l'association de défense des consommateurs explique que dans la majorité des cas, les professionnels concernés "affichent des promotions reposant non pas sur des réductions de prix sur les 30 derniers jours mais sur le concept de prix dit de 'comparaison'".

Un procédé qui se traduit, selon l'UFC, par des indications telles que "prix de vente conseillé", "prix renseigné par le vendeur", ou encore "prix moyen sur les sites concurrents". Alors comment savoir si les promotions appliquées sont bel et bien réelles ?

Voici trois conseils à mettre en pratique pour acheter au prix juste, même pendant les soldes.