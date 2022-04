Fausses procurations à Neufchâteau : la chambre du conseil renvoie Dimitri Fourny et tous les inculpés devant le tribunal correctionnel

L'ordonnance rendue par la Chambre du Conseil de Mons renvoie 23 des 24 inculpés devant le tribunal correctionnel. Le seul non lieu prononcé concerne la 24eme personne, Yves Focant, décédé l'an dernier.

En ce qui concerne les personnes renvoyées en correctionnelle, cinq le sont pour la totalité des chefs d'inculpations, à savoir faux en écritures et usage de faux, abus de confiance, avec la circonstance d'abus de faiblesse d'une personne en situation de vulnérabilité et participation à une association de malfaiteurs. L'ensemble de ces chefs d'inculpation concernent l'ancien député bourgmestre, Dimitry Fourny, l'ancien échevin Daniel Michiels, la conseillère du CPAS Francine Bossicart, la directrice du home "Le Clos des Seigneurs", Anne Noël et Jean Wuidart.

Les 18 autres personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel le sont pour les mêmes motifs, à l'exception de l'association de malfaiteurs.

Toutes disposent de quinze jours pour faire appel de la décision de la Chambre du conseil. En cas d'appel, c'est à la Chambre des mises en accusation qu'il reviendrait de décider de renvoyer ou non les inculpés en correctionnelle.

L'avocat de Dimitri Fourny, l'ancien député-bourgmestre de Neufchâteau n'exclut pas que son client fasse appel. "C'est l'une des éventualités", explique Me Maxime Chomé. C'est l'examen approfondi de l'ordonnance et de ses motivations qui permettra de décider d'interjeter appel ou non. Me Chomé et son client restent convaincus que les arguments qu'ils ont avancés lors de la plaidoirie devant la Chambre du conseil sont pertinents. "J'avais plaidé l'insuffisance des charges pour pouvoir renvoyer M. Fourny devant le tribunal correctionnel", explique Me Maxime Chomé. "J'ai également soulevé, comme d'autres prévenus, un problème de procédure, notamment relatif à l'impartialité du juge d'instruction qui a été chargé du dossier, puisque, finalement, tous les magistrats du tribunal en question on considéré qu'ils n'avaient pas l'impartialité requise pour pouvoir intervenir dans ce dossier", ajoute Me Chomé. Ces arguments, que la défense de Dimitri Fourny estime "sérieux" permettrait à l'ancien député-bourgmestre d'être "assez serein d'aller se défendre devant le tribunal correctionnel", s'il n'interjetait pas appel ou si la Chambre des mises en accusation décidait d'un renvoi devant le tribunal correctionnel.

On relèvera que dans son ordonnance, la Chambre du conseil ne retient pas les arguments relatifs à l'impartialité du juge Langlois. "Il ne ressort qu'aucun des éléments tels qu'invoqués par les inculpés que le juge d'instruction Langlois n'aurait pas présenté les qualités requises pour instruire la procédure dont il fut valablement saisi", peut-on lire en conclusion de l'argumentation de la Chambre du conseil sur ce point.