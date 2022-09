Fausse joie pour De Ketelaere, vrai plaisir pour Vranckx avec l’AC Milan

L’AC Milan s’est imposé samedi soir sur la pelouse de la Sampdoria lors de la 6e journée de la Serie A. Un succès, 1-2 qui permet aux Rossoneris de partager la tête du Calcio avec le Napoli, vainqueur, aussi samedi, de La Spezia (1-0) à une semaine de leur face-à-face déjà très attendu par toute l’Italie. Lors de cette partie face à la Samp', deux Belges ont participé aux débats et ont vécu des émotions différentes.

Tout d’abord Charles De Ketelaere. Titulaire pour la 3e fois d’affilée (en comptant le match contre Salzbourg en Ligue des Champions), l’ancien Brugeois a débloqué son compteur but avec les Milanais, enfin, il a cru le débloquer. Sur un superbe service de Rafael Leao venu de la gauche, CDK place parfaitement sa tête, profitant aussi de la sortie un peu manquée de Audero, le gardien de la Sampdoria, pour placer le ballon dans le but vide. Joie et soulagement de courte durée malheureusement car le VAR intervient et annule le but du Belge pour une légère position de hors-jeu. De Ketelaere devra attendre pour son premier but officiel avec le maillot des Rossoneri.