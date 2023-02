Fausse identité belge, liaison avec sa secrétaire et imperméable, le plan de l'assassin de Léon Trotski

20 août 1940, vers 17h31. Par une chaleur écrasante à Coyoacan, faubourg résidentiel de Mexico retentit un cri perçant, un cri si déchirant qu’on l’aurait entendu dans toute la capitale. Ce cri, c’est celui d’un homme qu’on assassine.

Coyoacan, c’est une petite banlieue plutôt huppée située au sud du grand Mexico. En ce début des années 40, intellectuels et artistes affluent dans ce quartier bohème pour organiser des manifestations contre la guerre ou tout simplement pour venir contempler la splendide maison du couple de peintres Frida Kahlo et Diego Rivera.

Le couple d’artistes est justement sorti lorsque retentit ce cri perçant de l’après-midi du 20 août 1940.Pourtant, ils auraient pu l’entendre, leur maison se situe à quelques rues de celle dans laquelle se déroule l’homicide.

En effet, quelques années plus tôt s’est installé dans une splendide demeure bordée d’un jardin luxuriant celui que dans le quartier on appelle 'le vieux'. Le vieux, c’est en réalité l’une des figures les plus importantes du communisme russe du début du siècle et de la révolution de 1917 : Léon Trotski. Qui l'a assassiné ? Comment est-il tué alors que le couple formé par le leader communiste et Natalia Sedova, expulsé de l'URSS, vivait dans une villa très bien protégée ? L'Heure H retrace les derniers jours du révolutionnaire Trotski.