Fausse couche : levons les tabous sur cette épreuve difficile

On définit une fausse couche comme étant l’interruption spontanée de grossesse survenant durant les 5 premiers mois. Mais quelles peuvent être les causes ? Et comment prévenir une fausse couche ? Le point avec le Dr Emmanuelle Renkin, gynécologue obstétricienne et consultante externe aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

Une fausse couche est définie comme étant un arrêt naturel d’une grossesse avant la 20e semaine de grossesse – ou la 22e semaine d’aménorrhée.

Différents types de fausse couche :

Précoce : a lieu avant 12 semaines

Tardive : entre 12-20 semaines de grossesse

Décès du fœtus après 20 semaines : mort in utero

Grossesse biochimique : perte de grossesse précoce pour laquelle le test de grossesse (urinaire ou sanguin) a été positif puis négatif sans qu’une grossesse n’ait pu être visualisée à l’échographie .

Grossesse extra-utérine : localisation ectopique ; ovule fécondé se développe en dehors de l’utérus ; dans la trombe / sur l’ovaire / à un endroit non prévu qui rend la grossesse inapte à se poursuivre/non évolutive.

L’œuf clair : bien implanté dans l’utérus ; présence d’un sac gestationnel mais sans aucun embryon à l’in térieur ni activité cardiaque décelable.

La fausse couche : un phénomène fréquent

Les fausses couches sont très fréquentes ; une grossesse sur 5 soit 20% des grossesses débutantes évoluent en fausse couche. À 8 semaines d’aménorrhée, ces 20% diminuent à 5-8%. À savoir également que 80-90% des fausses couches ont lieu au 1er trimestre – donc avant 12 semaines. Et que le risque de fausse couche augmente avec l’âge : cela concerne 30-50% des femmes âgées entre 40 et 45 ans, explique le Dr Renkin, gynécologue-obstétricienne.