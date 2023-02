Faun-Ardèche Classic : Alaphilippe bat Gaudu dans un sprint à deux et renoue avec la victoire

Julian Alaphilippe a remporté la Faun-Ardèche Classic dans un sprint à deux face à David Gaudu. Le Danois Mattias Skjelmose termine troisième d’une course animée sur le parcours accidenté qui comptait neuf difficultés.

Le parcours de la Faun-Ardèche Classic promettait du spectacle avec neuf ascensions dont celle du Val d’Enfer, monté à trois reprises, et dont le dernier passage s’effectuait à 5 km de l’arrivée.

Les Français Ferron et Cavagna s’échappent en début de course et vont faire une grande partie de la course ensemble. Julian Alaphilippe fait tout de même travailler son équipe, malgré la présence de Cavagna devant.

Le Français a de bonnes jambes et fait la différence avec David Gaudu dans la montée de Saint-Romain-de-Lerps dont le sommet est situé à 18 km de l’arrivée. Le duo français creuse l’écart et l’écart atteint la minute. Un groupe d’une vingtaine de coureurs est en contre mais va se disputer la troisième place.

Dans la troisième montée du Val d’Enfer, Gaudu tente de lâcher l’ancien champion du monde mais Alaphilippe s’accroche et les deux hommes basculent ensemble au sommet, à 5 km de l’arrivée.

Derrière, les accélérations se multiplient et le groupe perd des éléments au fil des kilomètres. Un duo composé de Lafay et Skjelmose prend même quelques mètres d’avance.

Devant, la victoire va se jouer au sprint. Julian Alaphilippe lance de loin et résiste à David Gaudu pour remporter sa première course de la saison.

Skjelmose et Lafay se jouent également la troisième place dans un sprint à deux et c’est le Danois qui prend la dernière place sur le podium.