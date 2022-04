Faucons crécerelles et corbeaux choucas dans le clocher : restauration retardée à Hermalle sous Argenteau

Quand des oiseaux protégés nichent dans une église classée, ce sont les oiseaux qui gagnent. En tout cas à Hermalle et pour un temps. A Hermalle sous Argenteau, la restauration de l’église Saint-Lambert s’arrête dix jours après avoir débuté. Il ne faut pas déranger les couples de faucons crécerelles et de corbeaux choucas qui nichent dans le clocher. Ces espèces sont protégées. La commune a décidé d’attendre que leurs petits se soient envolés.

L’église date du dix-huitième siècle, son clocher du seizième. Tout cela n’est plus en très bon état. Le clocher est ceinturé d’un échafaudage tout neuf, la restauration allait commencer, oui mais voilà. Des faucons habitent le clocher. Ils ont des petits. Alors il faut attendre. Philippe Collard, architecte. "C’est par l’extérieur qu’on les a vus. On ne sait pas où sont les nids. On les entend parfois. Et la DNF l’a confirmé. C’est une espèce protégée. A partir du moment où il y a des œufs, des nichées, eh bien il faut éviter de les déranger. Les oisillons, en principe, prendront leur envol vers la fin juin, début juillet."

"On s’en serait bien passés" concède le bourgmestre Serge Fillot. "Mais bon voilà, on est petits face à la nature. C’est une espèce protégée. Il convient de s’incliner. L’église a pas loin de quatre cents ans. On attendra bien deux mois de plus. "

Cette église est le seul bien public classé de la commune. Sa restauration doit coûter un million cent, avec un subside régional de 700 mille euros. Il s’agit de restaurer le clocher, le toit et les murs de la nef. Notez qu’interrompre les travaux coûtera de l’argent, parce qu’il faudra louer l’échafaudage deux mois de plus. Il est question d’installer un système de caméras pour surveiller la nidification des faucons crécerelles.