Fatoumata Diawara le 31 mai à l'AB

Diawara a sorti, en novembre dernier, une toute nouvelle chanson " Nsera ", la première plage de son album qui sera dans les bacs au printemps. Diawara a écrit et produit " Nsera " avec Damon Albarn (Gorillaz, Blur), avec qui elle avait déjà collaboré sur Africa Express, Rocket Juice & The Moon et Werchter Boutique l'été passé. Le clip vidéo qui l’accompagne, réalisé par Gregory Ohrel (Orelsan, Editors, Residente, Oh Wonder), est une nouvelle fois d’une esthétique poignante mais aussi empreint d’un regard critique.