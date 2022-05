Fatima refoulée à l’entrée de la commune d’Etterbeek. En cause : le port du voile

Fatima, 23 ans, est l’animatrice en question. "Ce n’est pas la première fois que cela m’arrive. On m’a déjà refusé une animation dans une autre école de la commune d’Etterbeek parce que je porte le voile et que je ne serais pas neutre. Au sein des Ambassadeurs, nous ne sommes pas d’accord avec cette interprétation. Je ne suis pas fonctionnaire, je suis une personne extérieure à la commune et l’animation ne se déroulait même pas dans une école, mais dans la maison communale, qui est une institution démocratique. On m’a empêchée, moi citoyenne, d’y entrer. C’est violent. Souvent, on me demande d'enlever mon voile pour que l'activité puisse avoir lieu", explique-t-elle aux Grenades. "Mon voile est considéré comme le symbole de ma soumission, qui empêcherait mon émancipation. Mais comment fait-on si mon émancipation passe par l’animation de groupes de jeunes et qu’on me prive de cette activité ? C’est le serpent qui se mord la queue."

Elle continue : "Je pense que pour former correctement les jeunes, il ne sert à rien de les empêcher de se confronter au monde extérieur, de leur cacher la diversité qui existe à Bruxelles. On se concentre plus sur ce bout de tissu que sur ce que j’ai à dire. Les femmes qui portent le voile ont pourtant des choses à apporter dans ce genre d’animation, elles aussi. Nous étions justement là pour débattre et échanger."