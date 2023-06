Fatima Hennani : "On cache nos histoires à cause de la hchouma, de la honte"

Et elle n’est pas la seule. Dans les gradins, mamans, enfants, jeunes hommes et femmes du quartier sont tous et toutes ému·es, conscient·es du courage que Fatima a dû rassembler pour oser parler, qui plus est devant les siens. Un courage récompensé par un tonnerre d’applaudissements. Les prénoms de Fatima et Rania résonnent dans la pièce, une partie du public monte sur scène pour les embrasser. Fatima ne perd pas le nord : elle tente de servir à boire et à manger à ses invité·es.

Elle est très vite stoppée par ses voisin·es qui la serrent dans leurs bras, lui offrent un bouquet de fleurs. "Merci pour ce cadeau !", lui lance une spectatrice. "C’était très beau, très émouvant, tu m’as fait pleurer Fatima", lui confie une autre. Pas encore consciente de la force du moment qu’elle vient d’offrir au public, Fatima se sent soulagée. "Il y a une semaine, je disais 'non'. Maintenant, c’est bon, c’est passé."

"J’ai senti qu’elle était portée par une communauté qui a accepté son message alors même que dans notre culture, on a une forme de pudeur qui nous interdit parfois l’expression de certaines choses, se réjouit Jonathan Moncef Kibani Boussaleh. C’était fou de voir des gens scander leurs prénoms, ça montre qu’on est capables de s’exprimer sur ces questions-là, qu’on doit exister dans l’univers théâtral car il y a un besoin, une réclamation de ce genre de moments."

Quand tu mutualises tous les témoignages, tu te rends compte qu’on peut faire corps parce qu’on a toustes les mêmes expériences

Fatima, elle, s’inquiète de sa prestation. "Quelle heure il est ? Ah ça va, j’avais peur d’aller trop vite ou trop doucement." Rassurée, elle enfonce le clou : "C’est un message à toutes les femmes qui ont des trucs à l’intérieur et qui n’osent pas les partager. Quand ça ne va pas, il faut en parler." Un message qu’elle portera peut-être à nouveau en rejouant sa pièce, en dehors de la Cité Modèle cette fois. "On ne sait pas trop si on aura l’occasion de la rejouer mais je sais que si l’occasion se présente, on rejoue !", assure Rania.

Avec Mahkaya et d’autres pièces à venir, comme As Salem Aleykoum en septembre, Le Sbeul entend bien permettre aux comédien·nes racisé·es de raconter leurs propres histoires, ainsi que les enjeux qui les traversent, et rendre le théâtre accessible à un public plus large, lui aussi minorisé. "C’est important pour nous parce qu’on veut exister de façon qualitative dans l’espace culturel. Ça nous permettra de nous tenir plus droit·es dans la société."

