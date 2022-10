Fatigués par l'inflation, les Européens pourraient ressusciter des comportements d'achat datant des années 70/80.

C'est un constat qui n'a échappé à personne : la vie coûte plus cher depuis de nombreux mois. L'inflation poursuit sa progression puisque le cabinet NielsenIQ, qui en mesure les effets et les conséquences, vient de l'estimer à +9,35% en octobre, par rapport au même mois en 2021. Solutions pour les foyers les plus fragiles qui cherchent à limiter les dépenses, les "premiers prix" sont les plus impactés avec des coûts en progression de 13,48% sur une année, contre +12,16% pour les produits à marques de distributeurs et +8,11% pour les marques nationales.

Les pâtes premiers prix ont vu leur tarif flamber de 34,5% tandis que la tendance est à +32,39% pour la viande et la volaille surgelées de même catégorie. La conjoncture actuelle "obligera sans nul doute les consommateurs à revoir la composition de leur panier et les enseignes à faire preuve de créativité (promotion) et d’adaptation pour alléger la note de plus en plus salée de leur caddie", indique Nicolas Léger, directeur service client analytique chez NielsenIQ. Pour atteindre cet objectif, il faut miser sur la distribution en drive et les discounteurs, à en croire le conseil du cabinet d'analyses.