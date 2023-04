Fatigue, isolement, difficultés financières : les mamans solos témoignent au parlement bruxellois

Sophie élève seule sa fille de 4 ans. Enseignante et propriétaire de son logement, elle ne bénéficie pas d’aide. Pas facile donc de boucler les fins de mois. Mais la précarité n’est pas que financière. Elle est aussi relationnelle. Isolement et épuisement sont le quotidien des mamans solos. "Il faut tout gérer toute seule. Cette charge mentale est vraiment très fatigante à vivre, surtout lorsqu’on travaille à temps plein" explique la jeune femme. Renate abonde dans le même sens. Sa fille est née il y a un an. Elle savait qu’elle assumerait seule les difficultés : "je pensais que ce serait plutôt de la logistique mais en fait, les deux plus grosses difficultés sont l’isolement et le fait d’avoir peu de temps pour soi et donc de manquer d’énergie au bout d’un moment pour s’occuper correctement de son enfant".

Se sentir soutenus et accompagnés, c’est donc essentiel pour les parents solos. Une maison leur est dédiée à Forest. Kadija Bouchirab, sa coordinatrice, confirme la nécessité de permettre aux parents de souffler : "Il faut repenser les choses pour ces familles-là, proposer des services de garde, des solutions pour le bien-être des parents solos. Ils ont besoin de ces parenthèses et de prendre du temps pour eux. C’est ce qui fait le plus défaut dans les familles monoparentales" regrette-t-elle.