"Fatigue informationnelle" : la RTBF mise sur la pédagogie et le journalisme constructif

Grégoire Lits est chercheur et codirecteur de l’Observatoire de Recherche sur les Médias et le journalisme (ORM). À ce titre, il connaît bien le phénomène de fatigue informationnelle. S’il n’y a pas encore de chiffres officiels en Belgique sur les différents publics au sujet de ce phénomène, des études sont menées sur le thème depuis 5 ans, notamment aux Etats-Unis et au Danemark, et depuis 3 ans chez nous.

Revenant au travail de l’ORM cité plus haut, Grégoire Lits note qu’en mars 2020, "il ressortait des sondages faits en Belgique que 19% de la population ne s’informe pas régulièrement. Un pourcentage passé à 38% en 2022. On a des hypothèses : la crise du Covid a incité certaines personnes à arrêter de s’informer parce que c’était fatigant et répétitif. Mais ensuite, il n’y a pas eu de retour en arrière vers l’info."

Enchaînement de crises et … crise de confiance

"Les crises se sont ensuite enchaînées, ajoute l'expert, et on a constaté également une évolution vers un réel manque de confiance global (même si les chiffres sont tout de même moindres chez nous, en particulier en Flandre, alors qu’en Wallonie la confiance est plus entamée)."

Selon le codirecteur de l’ORM, La fatigue informationnelle a aussi une autre origine : "Ce qui se passe dans le monde est trop dur psychologiquement. Les gens voudraient s’informer, mais n’y arrivent tout simplement plus. Regarder les infos rend toujours plus anxieux. Une perception accrue encore chez les plus jeunes (les moins de 35 ans)."

Une info pas assez fouillée ?

Et c’est bien le sens des témoignages (belges) recueillis par Marie Van Cutsem : sentiment d’impuissance face aux actualités dramatiques, qui pousse le public à choisir de s’informer tantôt via le web uniquement, tantôt via des médias alternatifs, en posant des choix thématiques. "Mais, ajoute-t-elle, certaines personnes que j’ai interrogées estiment que l’info est trop parcellaire, pas assez fouillée."

"On le comprend bien et il y a pour nous deux points très importants, reprend Frédéric Gersdorff. D’abord, expliquer les choses, surtout quand elles sont complexes et qu’elles peuvent être difficiles à entendre."

Essayer de proposer des solutions

"En outre, nous tentons de doser les infos qu’on donne : il ne s’agit pas d’être uniquement dans le constat, les chiffres, les plaintes. Mais d’amener des éléments qui apportent un peu d’espoir, des solutions face aux difficultés ; parler de solidarité, parler de tous ces gestes, actions, ces idées… qui permettent de mieux vivre dans le monde tel qu’il est aujourd’hui".

Et cela porte un nom : le journalisme constructif. "Pas du journalisme des 'bonnes nouvelles', pas 'un rayon de soleil dans la grisaille', pas vouloir cacher des choses mais, dans une situation donnée, essayer de proposer des solutions."