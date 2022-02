Fatigue hivernale : pourquoi sommes-nous si fatigués en cette saison ?

Le manque de lumière : les nuits sont plus longues, la lumière tombe plus tôt, il fait plus froid et donc on a moins tendance à exposer son corps à la lumière. Tout ça fait que la sécrétion naturelle de la mélatonine est moins efficace et cela perturbe notre cycle journalier. Certaines personnes, très sensibles à la lumière, risquent de faire des dépressions saisonnières. Il existe en Belgique et dans d’autres endroits, ces fameuses lunettes qui peuvent aider à faire des cure de luminosité (la luminothérapie). Certaines recherches scientifiques indiquent que le métabolisme de la mélatonine est déréglé chez les personnes qui souffrent de dépression saisonnière. La luminothérapie permet également la sécrétion de la sérotonine ; hormone du bonheur.