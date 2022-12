Fatigue, douleurs aux épaules, sommeil perturbé : 84% des salariés dans les PME souffrent physiquement ou psychologiquement

Ces problèmes de sommeil perturbent les travailleuses et travailleurs dans leur vie privée. A peine la moitié déclare avoir encore de l’énergie pour des activités physiques en dehors des heures de travail. Un grand nombre de personnes (41%) font occasionnellement de la marche, du vélo ou du jardinage, mais certaines ne s’y adonnent pas du tout.

Selon l’experte en vitalité chez Mensura, Dorien Simons, ce problème majeur est la cause de tous les préjudices constatés. En effet, l’exercice physique "améliore la qualité du sommeil". C’est pourquoi il constitue la solution pour 60% des employeuses et employeurs. Dans 63% des cas, une indemnité vélo est prévue dans le cadre professionnel. L’autre remède privilégié (dans 45% des cas) est la mise en œuvre d’un défi sportif collectif.

"La question est de savoir si ces initiatives touchent le groupe d’employées et d’employés qui en a le plus besoin", commente Dorien Simons. "Les employeuses et les employeurs devraient d’abord se renseigner sur les attentes et les intérêts du groupe cible. Ensuite, il s’agit d’organiser de préférence des activités physiques accessibles à large échelle."