Fatigue cognitive et Covid long : une étude développée par l’ULiège

La fatigue cognitive, à bien distinguer de la fatigue physique, est le plus souvent générée par une activité exigeante, répétée, qui s’inscrit dans la durée. " C’est vraiment cette impression de ne plus savoir rassembler ses idées et de ne plus avancer dans son travail, de ne plus être efficace" explique Fabienne Colette. Et de préciser "ce qui est très différent de la somnolence qui est en lien avec un manque de sommeil et l’envie physiologique de se reposer. Là, une petite sieste peut permettre de récupérer. Alors que dans le cas de la fatigue cognitive, il suffit parfois, lorsqu’elle n’est pas trop importante, de faire une pause, de prendre l’air, de faire tout autre chose pour pouvoir se recentrer sur la tâche initiale".

Pour étudier la fatigue cognitive, l’IRM (Imagerie par Résonnance Médicale) est l’outil de prédilection. Les personnes qui se portent volontaires pour participer à l’étude réalisent des tests auditifs et visuels qui font appel à la mémoire. Car mémoire et fatigue cognitive sont liées. "On parle ici de la mémoire de travail ou de la mémoire à court terme. Celle qui nous permet de maintenir des informations un petit moment dans notre cerveau et de jongler avec celles-ci" explique Gilles Vandewalle, chercheur en neurosciences. Retenir un numéro de téléphone ou répéter une série de lettres énoncées préalablement dans un ordre précis, sont des actions qui sollicitent la mémoire à court terme. Cette dernière tâche est précisément analysée par les chercheurs de l’ULiège. " L’IRM va réaliser une image précise du cerveau en trois dimensions qui va permettre de localiser d’éventuelles anomalies dans le fonctionnement de celui-ci" conclût Gilles Vandewalle.

L’objectif de cette étude est aussi d’identifier le type de prise en charge psycho-éducative la plus adaptée pour gérer au mieux cette fatigue cognitive.

Pour mener à bien cette étude, l’ULiège fait appel aux volontaires. Infos : covcog@uliege.be