Fati Dasso et sa fille Marie, mettre des visages sur une image insoutenable

La photo insoutenable des corps d’une mère et sa fille, au départ non identifiés, retrouvées mortes de soif dans le désert libyen, a récemment fait le tour des réseaux sociaux.

Le compte Refugees in Libya, qui documente et met en lumière la réalité des réfugié·es en Libye, a pu identifier Fati Dasso, 30 ans, et sa fille Marie, 6 ans.

Et ce compte, tenu par David Yambio, a tenu à rappeler que derrière ces images, il y avait des visages et des vies.

(Attention, les images qui suivent sont difficiles)