Fast Land, le joli retour de Moderat

Inactif depuis 2017, après que les trois Berlinois ont conclu une gigantesque tournée par un concert devant 17 000 personnes dans la capitale allemande, le groupe avait été mis en pause sans toutefois annoncer une quelconque durée. Modeselektor et Apparat avaient l’envie de se concentrer sur leurs projets personnels. Les premiers ont sorti Who Else en 2019 et Extended l’année dernière tandis que le second s’est démarqué avec son LP5, nommé aux Grammy Awards en 2019, avant d’entamer une série de quatre petits albums nommés Soundtracks.