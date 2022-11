Fast fashion et seconde main, un duo incompatible.

On les a souvent opposés, arguant que la seconde main supplanterait un jour la fast fashion, puis nombre d’observateurs et d’experts ont tiré la sonnette d’alarme, faisant remarquer que la mode rapide pouvait amplement bénéficier de ces nouveaux usages initialement destinés à réduire le gaspillage et les déchets en allongeant la durée de vie des vêtements. Alors que la surproduction et la surconsommation sont aujourd’hui dans le viseur des acteurs de la mode engagés dans une démarche éco-responsable, la seconde main pourrait (déjà) entamer sa mue, ou tout du moins remédier à certaines pratiques.

Nombreuses sont les études qui ont montré que les utilisateurs des plateformes d’occasion revendaient en seconde main pour accroître leur pouvoir d’achat sur le marché du neuf tandis que les générations les plus jeunes pouvaient y voir un moyen d’acheter en plus grande quantité des articles pas chers grâce à la possibilité de les revendre facilement. Une problématique qui, associée à la surproduction induite par la fast fashion, prisée par ces mêmes jeunes générations, est aujourd’hui pointée du doigt par nombre d’acteurs de la mode durable et que les principaux intéressés s’attachent à prendre à bras-le-corps. Autrement dit, il s’agit de répondre à une critique désormais récurrente qui estime que la seconde main participe aux achats frénétiques d’articles de mode provenant de la fast fashion.