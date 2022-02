Fast fashion : comment s’habiller sans abîmer ?

Qui n’a jamais porté un jeans jusqu’à ce qu’il devienne une loque ? Qui n’a jamais craqué pour un vêtement "Made in Bangladesh" ? Pourquoi entend-on qu’il faut ralentir nos achats de vêtements ? Quel lien entre nos T-shirts et les poissons ? Cet épisode du podcast "Après nous, les mouches ?" regarde les dessous de nos habits. Il écume les cabines d’essayage avec Naomi et il slalome entre les montagnes de fripes avec Céline. Un épisode 100% son, qui se demande comment on peut être "vert", sans être nu.

"Après nous, les mouches ?" est un podcast de reportages sonores sur l’environnement. Mais c’est aussi une curieuse expression belge : celui qui dit "après moi, les mouches !" dit, en gros, qu’il se fiche de ce qui viendra après lui, des suivants. Ce podcast va précisément écouter les "suivants", les jeunes européens qui héritent de cette terre, notre cocon qui prend l’eau.

Suivez toute l’actualité européenne avec Euranet Plus, le premier réseau d’information européenne.