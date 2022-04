FashionTikTok : l’impact de TikTok sur l’industrie de la mode

TikTok a petit à petit changé le comportement des consommateurs et des créateurs de mode grâce à son authenticité, sa viralité et son accessibilité.

Publicités, collaborations, recommandations et critiques… Ça parle tout le temps de mode sur TikTok, que ce soit par des grandes marques ou des utilisateurs débutants.

Pourquoi TikTok ?

Les caractéristiques de l’app sont complètement opposées aux autres moyens de communication du secteur : magazines, blogs, Instagram… Tous valorisent glamour, expertise et perfection. Pourtant, TikTok et son authenticité, ça marche, surtout chez les jeunes de la génération.

C’est l’algorithme de la plateforme qui fait sa spécificité et son utilité pour les adeptes de mode. Il permet que des tiktokeurs, avec ou sans abonnés, soient vus par des milliers voire des millions d’utilisateurs. En effet, le réseau peut relier n’importe quelle vidéo à un large public cible, en fonction de leurs intérêts communs, notamment grâce aux hashtags et à la page Pour toi. Ce qui explique qu’un utilisateur, une vidéo ou un produit deviennent viraux du jour au lendemain.

Un pull Gap à 200€

Un bon exemple est la folie du pull Gap brun. Barbara Kristoffersen a publié un TikTok présentant différentes tenues, dont le fameux pull Gap, en janvier 2021. Ce sweat-shirt n’était plus vendu par la marque depuis le début des années 2000 et était un des premiers coloris sortis. Suite à ce TikTok, le pull et #gaphoodie sont devenus une trend, le hashtag comptant aujourd’hui 9.7 millions de vues. Le résultat : Gap a relancé le coloris 5 mois plus tard. L’article a été directement sold out et a été revendu à plus de 200€ sur différentes plateformes de revente.