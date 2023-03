Fashion Week Paris : Dior signe le nouveau chic parisien et le retour à l’élégance des années 50.

Le show s'est terminé au son de Non je ne regrette rien d’Edith Piaf, chantonné par les invités assis aux premiers rangs.

Dans les coulisses, l’actrice Charlize Theron et Jisoo, star de la K-Pop (extrêmement souriante et détendue), viennent féliciter Maria Grazia Chiuri et prendre la pose avant de repartir dans la fraîcheur parisienne mais sous un soleil radieux et réchauffées par une collection chaleureuse qui a célébré le chic à la française.