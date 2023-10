Les imprimés n'ont pas fait l'unanimité à New York mais ils se sont progressivement révélés sur les podiums londoniens, milanais, et parisiens ravivant de longues et imposantes robes. Les fleurs se sont démarquées à Londres, notamment chez Erdem, Richard Quinn, et Burberry, tandis que les carreaux et les rayures ont brillé dans la capitale française, notamment chez Louis Vuitton, Acne Studios, Chanel, Sacai et Cecilie Bahnsen.