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Ukraine - Україна

Fashion week-end українських бренді | Fashion week-end des marques ukrainiennes

il y a 51 minutesTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Ми продовжуємо говорити про ініціативи та активних українців в Бельгії. Сьогодні ми поспілкувались з Оксана Зеничак, яка радо погодилась завітати  до нашої студії.

Оксана українка яка народилась в Бельгії, декілька років тому вона відкрила невелику крамничку під назвою Objєkty, в якій представлені тільки українські бренди. Маючи давню мрію, у відтворенні української культури, таланту та працьовитості наших громадян, вона вирішила відкрити крамничку. Як зізнається сама Оксана, вона довго не могла на це зважитись та її сестра підштовхнула Оксану на втілення цієї ідеї. Крамничка Objєkty за декілька років стала дуже популярною, її відвідують і бельгійці і українці. Відвідати крамничку може кожен охочий  за адресою: місто Антверпен 2018 Lange Lozanastraat 13.

Також, ви можете більш детально познайомитись з крамничкою за посиланням: https://www.instagram.com/objekty objekty-design.com

Нещодавно, разом з ще однієї активною українкою, Оксана вирішила організувати Fashion week-end українських брендів.
Спочатку це була просто ідея, але їм це вдалося! На заході буде представлено багато українських брендів. Запрошуємо всіх бажаючих завітати на Fashion week-end українських брендів, що пройде 16-18 вересня, за адресою Rue de la Limite 21, 1210 Saint-Josse-ten-Noode з 10:00 до 19:00.

Також більше інформації ви можете знайти за посиланням: https://m.facebook.com/events/533516095138696

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Nous continuons à parler d'initiatives et d'Ukrainiens actifs en Belgique aujourd'hui dans notre studio, avec Oksana Zenyczak.

Oksana est une Ukrainienne née en Belgique. Il y a quelques années, elle a ouvert une petite boutique appelée Objєkty, dans laquelle seules des marques ukrainiennes sont proposées. Ayant un rêve de longue date de transmettre la culture ukrainienne et le talent des Ukrainiens, elle a décidé d'ouvrir une boutique. Comme Oksana l'admet elle-même, elle n'a pas pu se décider pendant longtemps et c'est sa sœur qui a poussé Oksana à mettre en œuvre cette idée. La boutique Objєkty est devenue très populaire en quelques années, elle est visitée aussi bien par des Belges que par des Ukrainiens. Tout le monde peut visiter la boutique à l'adresse à Anvers, Lange Lozanastraat, 13.

Vous pouvez découvrir la boutique plus en détail en suivant ces liens: https://www.instagram.com/objekty objekty-design.com

Récemment, avec une autre Ukrainienne active, Oksana a décidé d'organiser un week-end de la mode des marques ukrainiennes.  Au début, ce n'était qu'une idée, mais ils ont réussi. De nombreuses marques ukrainiennes seront présentées lors de cet événement. La Fashion week-end des marques ukrainiennes se tiendra du 16 au 18 septembre, de 10h00 à 19h00 à Saint-Josse-ten-Noode, Rue de la Limite 21. 

Plus d'informations sur le lien facebook de l'évènement: https://m.facebook.com/events/533516095138696

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