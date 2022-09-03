Fashion week-end українських бренді | Fashion week-end des marques ukrainiennes

Ми продовжуємо говорити про ініціативи та активних українців в Бельгії. Сьогодні ми поспілкувались з Оксана Зеничак, яка радо погодилась завітати до нашої студії.

Оксана українка яка народилась в Бельгії, декілька років тому вона відкрила невелику крамничку під назвою Objєkty, в якій представлені тільки українські бренди. Маючи давню мрію, у відтворенні української культури, таланту та працьовитості наших громадян, вона вирішила відкрити крамничку. Як зізнається сама Оксана, вона довго не могла на це зважитись та її сестра підштовхнула Оксану на втілення цієї ідеї. Крамничка Objєkty за декілька років стала дуже популярною, її відвідують і бельгійці і українці. Відвідати крамничку може кожен охочий за адресою: місто Антверпен 2018 Lange Lozanastraat 13.

Також, ви можете більш детально познайомитись з крамничкою за посиланням: https://www.instagram.com/objekty objekty-design.com

Нещодавно, разом з ще однієї активною українкою, Оксана вирішила організувати Fashion week-end українських брендів.

Спочатку це була просто ідея, але їм це вдалося! На заході буде представлено багато українських брендів. Запрошуємо всіх бажаючих завітати на Fashion week-end українських брендів, що пройде 16-18 вересня, за адресою Rue de la Limite 21, 1210 Saint-Josse-ten-Noode з 10:00 до 19:00.

Також більше інформації ви можете знайти за посиланням: https://m.facebook.com/events/533516095138696