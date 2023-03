Fashion Week de Paris : un chien robot déshabille un mannequin au défilé Coperni

Le label minimaliste et futuriste du duo (et couple) français Coperni a encore surpris lors de cette fashion week parisienne qui se clôturera ce mardi. Après avoir créé l’événement l’automne dernier avec la robe en spray de Bella Hadid, cette fois ce sont les célèbres chiens robots de l’entreprise de robotique américaine Boston Dynamics qui ont fait le show.

C’est la marque en vue que toutes les fashionistas s’arrachent : Bella Hadid, Kylie Jenner, Dua Lipa ou Angèle. Pour présenter leur collection automne hiver 2023-2024, Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer ont continué à proposer des incursions technologiques avec cinq robots chiens jaunes.

Et si un robot sur un podium pour un défilé de mode n’est pas un fait nouveau, cette version revisitée de la fable "Le Loup et l’Agneau" de Jean de La Fontaine sur la scène du Théâtre national de Chaillot a pourtant eu un bel effet de surprise avec ces chiens robots se mêlant aux mannequins. Scènes amusantes, Lil Grace Moss a déposé son sac à main dans la gueule de l’un d’eux et un autre a carrément déshabillé Rianne Van Rompaey en lui prenant sa veste, laissant découvrir au public sa petite robe noire avant de la lui rendre, car dans cette fable revisitée, les mannequins sont les agneaux, les robots chiens sont les loups, mais il n’y a pas de fort et de faible.