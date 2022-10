Fashion Week de Bruxelles : des stylistes ukrainiens présentaient leurs collections

" J'ai 14 ans et j'ai commencé à concevoir et à dessiner des vêtements il y a 2 ans pendant le confinement. Mon père est originaire des Pays-Bas et ma mère d'Ukraine ". C’est de cette manière que se présente la styliste ukrainienne Lina De Lang, qui a déjà conçu 3 collections de vêtements. La plus récente s'adresse aux enfants qui vivent des situations complexes comme des conflits militaires et des guerres. La collection se compose de robes et de costumes blancs et rouges avec des détails en dentelles françaises.

" La collection a été inspirée par la guerre en Ukraine, donc, la guerre m’a inspirée à faire ce type de vêtements. Vous pouvez voir l’arbre de la vie et les barres rouges ", détaille l’adolescente, qui souhaite ainsi soutenir et donner confiance aux enfants.