Fashion Competition : TikTok part à la recherche du prochain Karl Lagerfeld.

Et si le styliste le plus prometteur de la prochaine décennie émergeait sur TikTok ? Les concours de mode ont permis à de nombreux créateurs et couturiers de faire connaître leur travail et leur nom, et même de mettre leur coup de crayon et leur esprit avant-gardiste au service des plus grandes maisons de luxe.

Cela a été le cas du concours annuel du Secrétariat International de la Laine, qui a mis dès 1954 un coup de projecteur sur deux jeunes talents, Karl Lagerfeld et Yves Saint Laurent, devenus parmi les couturiers les plus célèbres de leur génération et de l'histoire de la mode. S'il existe aujourd'hui de nombreux concours reconnus et prisés par la profession, il se pourrait que les réseaux sociaux aient également un rôle à jouer dans la mise en lumière des talents de demain.