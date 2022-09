Fasciste, post-fasciste, droite radicale, extrême droite : comment qualifier Fratelli d'Italia, le parti vainqueur des élections en Italie ?

"Les associations liées à Fratelli portent par ailleurs le nom de grands politiciens fascistes ou néofascistes", poursuit le professeur de communication politique à l’ULB, "comme Giorgio Almirante, le fondateur du MSI, ou Italo Balbo, qui fut notamment ministre sous Mussolini.”

Mais sur le fond, pour qualifier l’idéologie de Fratelli d’Italia, le professeur parlerait plutôt d’extrême droite : "On y retrouve des positions néolibérales sur l’économie, une forte opposition aux politiques sociales comme la mise en place d’un revenu universel dont on a beaucoup parlé en Italie, une forte opposition aux droits civils, la valorisation de la famille traditionnelle par opposition à la famille homosexuelle, l’opposition à l’avortement… C’est un parti d’extrême droite moderne, plus proche de ce qu’on a vu en Suède, en Hongrie ou en France.”

Le concept n’est pas pertinent parce qu’il fait tenir tout et son inverse dans la même boîte.

Benjamin Biard, chargé de recherche au CRISP, opte lui aussi pour l’étiquette “extrême droite”, et plus précisément “populiste de droite radicale”. Il se montre très critique face au concept de "post-fascisme", qu’il définit d’ailleurs un peu différemment : "On l’utilise pour caractériser le maintien de l’idéologie fasciste à proprement parler mais évacué de certains éléments relatifs à la violence ou visant à instaurer un état totalitaire, débarrassé de la forme traditionnelle qu’épousait le fascisme dans les années 20 jusqu’aux années 40. Le concept n’est pas pertinent parce qu’il fait tenir tout et son inverse dans la même boîte.”

Benjamin Biard reconnaît qu’il y a des parallèles entre l’idéologie de Giorgia Meloni et celle du fascisme (exclusions de certaines minorités ethniques ou sexuelles, exclusion de militants de gauche, conservatisme sociétal… ) mais, pour lui, ça ne suffit pas à justifier le recours à l’étiquette "post-fasciste".