Fary : le noble art du stand-up

Apprécié du public et de la critique, le trentenaire n'a rien d'une fulgurance et a derrière lui une quinzaine d'années de travail.

Il a commencé à se faire connaître en 2010 dans l'émission "On n'demande qu'à en rire", sur France 2 avant de se produire au Jamel Comedy Club, et de rejoindre ponctuellement l'émission "On n'est pas couché".

"Ça a été beaucoup de répétitions. L'inverse de la culture de la réussite par le buzz", commente celui qui a fondé son propre comedy club, "Madame Sarfati", en 2019, année où il a rempli Bercy (15.000 personnes) et présenté un sketch décapant aux Molière en lançant à l'assemblée un "salut les Blancs".

A l'aise en interview, il choisit précisément ses mots, lance quelques blagues, mais reste attentif aux questions.

C'est dans ce travail ainsi que dans son vécu qu'il s'appuie sur scène. Afin de transmettre un texte "authentique et pas fabriqué". Et cela passe forcément par "une forme mise à nu", soutient-il. Cette fois, la mise à nu porte sur le couple et l'amour.

"J'avais la volonté de montrer autre chose parce qu'à force d'aller sur des thèmes sociétaux qui me concernent, et qui concernent les gens qui me ressemblent, je voulais me prouver que je pouvais faire autre chose", explique-t-il.