Farniente - La programmation musicale de l'émission du samedi 29 janvier

Farniente : n.m. (ital. fare, faire, et niente, rien). Douce et voluptueuse oisiveté.

Chaque samedi et dimanche de 14h à 16h, Fabrice Kada propose une programmation pleine de douceur et d’éclectisme, en écho avec la vie musicale.

JS BACH - Suite anglaise n°2 en la mineur BWV 807 - 1 Prélude

Anthony Romaniuk

JS BACH - Concerto brandebourgeois n° 5 en Ré Majeur BWV 1050 (extrait - 2, 3 et cadenza)

Rinaldo ALESSANDRINI, clavecin et direction du Concerto Italiano

Einojuhani RAUTAVAARA - Deux Sérénades pour violon et orchestre: 1. Sérénade pour mon amour (dédicacé à Hilary Hahn) 2. Sérénade pour la vie (dédicacé à Hilary Hahn)

Hilary Hahn (violon), Mikko Franck, Orchestre Philharmonique de Radio France (orchestre)

Ludwig van BEETHOVEN - Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 "Pathétique": II. Adagio cantabile + III. Rondo

Maria Joao Pires

Ferdinand RIES - Quatuor avec flûte en la majeur op.145/3

Oxalys (Toon Fret, flute, Shirly Laub, violin, Elisabeth Smalt, viola, Martijn Vink, cello)

Anonyme - Balletto pour violon solo, en sol mineur

Mayumi Hirasaki (violon)

Heinrich BIBER - Balletti Lamentabili à 4, 1. Sonata alla breve - 2. Allamanda - 3. Sarabande - 4. Gavotte - 5. Gigue - 6. Lamenti adagio

Ricercar Consort, dir. Philippe Pierlot

Henrich SCHUTZ - Von Gott will ich nicht lassen (SWV 366) - Je ne veux pas abandonner Dieu

Céline Scheen (soprano), Philippe Jaroussky (contreténor), Dingle Yandell (basse), Arpeggiata et Christina Pluhar, direction

Ben E King - Stand by me

Philip GLASS - Quatuor à cordes, n°9. King Lear, 2 et 3

Quatuor Tana

Felix MENDELSSOHN - Sonate pour violon et piano, en fa majeur

Jonathan Fournel (piano), Augustin Dumay (violon)