Farm Prod, le collectif de Street Art bruxellois fête ses 20 ans

Alors que les villes s’arrachent les artistes Street Art afin d’embellir leurs murs, le graffiti semble être devenu un art pour le moins mainstream bien loin de l’illégalité qui lui était attribuée. Le mot "Street Art" serait plutôt, pour Piotr Szlachta, "un mot aussi créé pour se différencier du graffiti à connotation hip-hop et illégale". Pourtant, graffiti et Street Art sont intimement lié. Selon Guillaume Desmaret le "Street Art est un mot pour tout, qui réunit tout ce qui se fait dans la rue et il y a plusieurs échelles". A l’instar du rap, le Street Art serait donc composé de plusieurs genres dans lesquels chacun peut se retrouver. Et pour beaucoup, ces graffitis illégaux, pratiqués sur les trains où les espaces privés, étaient une manière d’évoluer. Très codés, les graffitis permettent à l’artiste de se réapproprier des espaces en apposant sa signature sur les murs. Le Street Art, beaucoup plus ouvert consiste en une démarche très différente car notamment beaucoup plus acceptée. Renouveau du style et inventivité se retrouve plus facilement dans ce genre de par la liberté qu’offre cette expression artistique. Fresques monumentales, style abstrait, ultra réalisme, les artistes peuvent révéler toute leur créativité dans des œuvres de plus en plus souvent commandées.

Farm Prod vous révélera tous les secrets de cet art de plus en plus en vogue dans les villes à travers une exposition inédite pour leurs 20 ans. Rassemblant 10 artistes qui s’approprieront les 1500 m² de La Vallée à Molenbeek, l’exposition vous offrira entre autres l’occasion d’admirer photographies, vidéos, archives et peintures sur toile.