Farinelli en Italie et à Londres

Le 16 avril 2023 à 10 h

"Je dois vous dire quelque chose à propos de Farinelli, qui le mérite vraiment. J'avoue qu'il m'a surpris, et je sens que jusqu'à ce jour je n'ai compris que partiellement ce que peut être le chant humain, alors que maintenant, je suis heureux de penser que j'ai entendu tout ce qui est ou peut être. Et en plus, c'est un homme aux manières les plus aimables et les plus courtoises. Je prends le plus grand plaisir à cultiver son amitié et sa compagnie. Il m'a offert en cadeau les poèmes de Métastase que je désirais depuis longtemps et qui m’aideront à passer d'agréables heures. " (Le librettiste Rolli)