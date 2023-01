Farciennes : "Le preneur d'otage était déjà connu de la police et de la justice"

Un jeune homme armé a séquestré hier une quinzaine de personnes à l'institut provincial de Farciennes. L'arme était fausse. Tout le monde est sain et sauf. L'individu, âgé de 22 ans, est originaire de Gilly. Il a été maîtrisé. L'homme était déjà connu de la police et de la justice. "Il avait déjà été condamné en 2021 pour des faits de rébellion, de port d'arme et d'outrage", explique Vincent Fiasse, procureur du roi de Charleroi.

Il ajoute : "Il n'a pas encore été auditionné. Il est à l'hôpital, en raison de son état psychologique. On espère pouvoir l'entendre dans le courant de la journée. Manifestement, il n'était pas dans un état normal. On ne connaît pas encore les raisons pour lesquelles il se trouvait dans cet état. Peut-être en raison de la prise d'alcool, ou de la prise de substance illicite". Une instruction a été ouverte pour prise d'otage. Les prises d'otages sont punies de 20 à 30 ans d'emprisonnements selon le procureur du roi de Charleroi.

Selon le bourgmestre de Farciennes Hugues Bayet, le preneur d'otage réclamait de l'argent : "L’individu a appelé le 101 en réclamant une rançon, de 25.000 euros, pour libérer le personnel et les élèves".