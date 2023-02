Farciennes : apprentie cuisinière, Muberra Kilinc se retrouve au cœur des décombres pour livrer des milliers de repas aux sinistrés turcs

Avec un peu d’imagination et beaucoup d’abnégation, les cuisiniers parviennent à faire bouillir les poêlons. Lentilles, riz, boulgour, haricots… "Il faut varier et essayer de donner des plats consistants. Toutes ces personnes doivent tenir le coup. Quand on le pouvait, nous mettions des pâtes dans la soupe." Mais il y a des scènes qui marquent plus que d’autres. "Voir des mères, en pleurs, venir demander du lait pour leur enfant… C’est terrible !"