Farah, humoriste : "Quitter mon travail, c’était le plus beau jour de ma vie"

Sa reconversion n’était pas une évidence, ce sont ses proches qui ont mis en avant son talent pour l’humour. Elle décide de pousser la porte du Kings of Comedy Club, une salle de stand up à Bruxelles. Après plusieurs semaines de formation, elle monte sur scène pendant 6 minutes. "Là, je me suis dit que c’était mon truc."

Mais l’humour, ça ne paie pas (du moins, pas tout de suite). Farah a jonglé entre son boulot dans le marketing et des petites scènes pendant quatre ans. Son corps a fini par craquer sous la fatigue, Farah est hospitalisée pendant plusieurs semaines. Après deux mois de certif', elle revient au boulot et se fait licencier. À ce moment-là de sa vie, c’est une vraie libération. "Je pouvais enfin faire ce que j’aimais vraiment, ne plus badger tous les matins, ne plus répondre à des e-mails qui ne m’intéressaient pas."