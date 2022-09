Farah en rodage

Pour des raisons évidentes de conjoncture en carton bouilli, je n’ai pas d’autre choix que de vous inviter à bien rigoler. Il y a des outils pour y parvenir, tels que : une humoriste belge sacrément délurée. C’est Farah que je vous envoie applaudir de toutes vos forces : après des années à écumer les comedy clubs, puis les premières parties de plus en plus prestigieuses, elle a laissé tomber son boulot dans une banque pour darder ses traits acides !

Son premier spectacle s’appelait " Résiste " ; son nouveau ne s’appelle pas encore, il est en rodage ; et nous, bande de bolus, on peut en profiter pour se faire corroder ; car plusieurs soirs, Farah joue à la comédie en île à Liège du 29 septembre au 1er octobre et le 26 novembre à la comédie centrale à Charleroi. Les places sont en vente à partir de 11€