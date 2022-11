Farah, devenir soi !

Après ses études à l’ULB, elle coche toutes les cases : un bon poste, un appart acheté avant ses trente ans, mais quelque chose lui manque. Une fois la trentaine atteinte, elle s’inscrit à l’académie du Kings of Comedy Club, un stage pour apprendre les bases du stand up. Elle se dit : " Inscris-toi, au pire tu es mauvaise et alors ce n’est pas fait pour toi, mais au moins tu sauras. " Deux semaines plus tard, son talent d’écriture est avéré et elle arrive en finale du concours organisé à l’issue du stage. Elle aura désormais deux vies : humoriste la nuit et marketing manager le jour. Sa carrière prend très vite de l’ampleur.