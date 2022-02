Farah a 29 ans et vit à Bruxelles. Hyper optimiste, cette jeune femme a un crédo : rendre tout le monde heureux. C’est d’ailleurs ce que signifie son prénom : "joie et bonheur". Fan de Dalida, Beyoncé et du rappeur Josman, Farah compte réaliser son rêve de devenir une grande chanteuse en participant à The Voice Belgique. Si elle s’est lancée dans cette aventure, c’est aussi pour quelqu’un qui compte énormément pour elle et qui l’a toujours poussée à se lancer dans la musique. Pour son audition, la candidate a décidé d’interpréter le tube "Say So" de Doja Cat. Une prestation qui lui a permise d’intégrer l’équipe de Black M.