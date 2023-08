Far Caspian nous plonge dans sa dreampop lunaire avec The Last Remaining Light

Une chose est sûre, les morceaux de Far Caspian appellent au rêve et à la déconnexion. Tandis que dans les derniers instants de "Own", un ensemble de guitares, de violoncelles et de violons flotte comme des oiseaux dans un courant d'air, “Arbitrary Task” et “The Last Remaining Light” offrent une atmosphère plus décalée, et nous emmènent dans une dimension où le soleil brille et les oiseaux chantent. De tous les morceaux du disque, c’est sans doute le contemplatif “Pet Architect” qui aura le plus retenu mon attention, mêlant la voix éthérée de Johnston aux délicieuses guitares et drums acoustiques. Un album complet, entièrement auto-enregistré et autoproduit, qui témoigne de la vision remarquable et des capacités instrumentales époustouflantes d’un artiste doué à l’imagination débordante.