Fantômes, dames blanches et autres revenants, faut-il en avoir peur ?

Ces témoignages ne font pas partie de passé, Laurent sent chez lui une présence qu’il ne peut ignorer, une porte s’ouvre inexplicablement. Une enfant demande à Laurent de regarder une poutre du salon. Elle insiste, il est interloqué. Un ami lui expliquera qu’un homme s’est pendu exactement à l’endroit indiqué par la fillette, dans les années 50…

Les fantômes sont souvent victimes de clichés. Par exemple, pour beaucoup, on rencontre des spectres dans des châteaux hantés remplis de toiles d’araignées. Rien n’est plus faux ! Les fantômes sont partout : ils nous font peur depuis toujours. On peut les croiser bien sûr dans des châteaux, mais aussi dans des maisons, des appartements, des musées, près des lacs, sur d’anciens champs de bataille et même… Sur le bord de la route.