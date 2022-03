"Fantôme de Kiev" : aucune preuve qu’un pilote ukrainien "héroïque" ait infligé de lourdes pertes à l’aviation russe.

La rumeur semble trouver une de ses sources dans un communiqué des forces armées ukrainienne, publié jeudi 24 février à 7h50. Celui-ci indique notamment que : "5 avions et 2 hélicoptères des forces aérospatiales russes ont été abattus".

Plus tard dans la journée, vers 10h40 du matin, le commandant en chef des forces armées d’Ukraine déclare via un texte partagé sur son compte Facebook que : "Au moins 6 avions, 2 hélicoptères et des dizaines de véhicules blindés ennemis ont été détruits".

Or, rien n’indique que ces annonces de pertes infligées à l’aviation militaire russe sont à attribuer à un seul et même pilote.