Fantastisch ! Un prof sur Tik Tok rend le néerlandais sexy !

Internet offre une multitude d'outils pour l’apprentissage d’une langue étrangère. Applications, blogs, podcasts, et des comptes sur Instagram. Sur Tik Tok, un prof de néerlandais génial, qui enseigne le néerlandais depuis 8 ans à la ville de Bruxelles, cartonne: c'est Najib Bauwens, et sa "Nash Academy". Radical, participe passé, rejet du verbe, prononciation et d'autres casse-tête du néerlandais deviennent clairs comme de l'eau de roche avec lui ! C'est son truc: il a décortiqué un maximum les règles de grammaire en sous-catégories pour les faire comprendre rapidement. Pédagogue, pris de passion pour la langue dès son plus jeune âge, il dit vouloir "véhiculer l'amour de la langue". Pour le rejoindre,

Tiktok: monsieurnash

sur Instagram: monsieur_nash.