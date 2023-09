Fantasmes : entre jardin secret et moments de partage

Si tout le monde (ou presque) fantasme, il est peu courant de s’étendre sur les scénarios qui nous émoustillent, même en couple. Toujours selon le sondage de la marque de sex-toys Amorélie, plus d’une personne sur quatre a des désirs sexuels qui ne sont pas du tout exprimés dans la relation. Nos pensées sulfureuses nous semblent parfois inadéquates. On s’inquiète aussi qu’elles puissent vexer l’autre, notamment parce que parfois, il n’y figure pas. Fantasmer sur des inconnus dans la rue ou n’importe quel autre individu qu’on côtoie permettrait de favoriser la créativité sexuelle de la personne qui fantasme et donc ainsi de stimuler le désir… Et la libido.

Pour la sexologue, fantasmer sur des situations qui n’impliquent pas son partenaire est tout à fait normal et ne doit pas être source de culpabilisation : "Il n’est pas nécessaire de concrétiser tous les fantasmes pour être sexuellement satisfait. Il est tout à fait normal, lors d’un rapport sexuel, de fantasmer sur d’autres personnes et situations, mais cela peut malheureusement être source de culpabilité et de honte. Communiquer ses images érotiques à son partenaire reste un choix personnel."

Cette forme de rêverie ne doit pas forcément être transposée dans la réalité donc, et les fantasmes sont aussi un moyen d’explorer ses désirs : "Ils offrent un espace pour expérimenter des scénarios, des activités ou des rôles. Ces images et ces pensées peuvent contribuer à l’augmentation du désir et par la suite à l’intensification des sensations physiques d’excitation sexuelle."

De manière générale, Mariana Batista ne défend aucun modèle, estimant que les choix de parler de ses fantasmes comme de ne pas le faire présentent tous deux des avantages : "En ce qui concerne la sexualité à deux, les fantasmes peuvent être partagés et explorés ensemble. Ils peuvent renforcer la communication et l’intimité en permettant aux partenaires de mieux comprendre les préférences et les désirs de l’autre. Cependant, les fantasmes peuvent également maintenir une certaine intimité individuelle au sein d’une relation. Ils permettent aux individus de garder une partie de leur monde intérieur privé tout en partageant ce qui est confortable pour eux."

Pour la sexologue, libérer nos sexualités et la rendre épanouissante passerait d’abord par l’acceptation de notre nature désirante : "Notre société a souvent placé la honte autour de nos fantasmes sexuels, mais contrairement à cette perception, nos fantasmes sexuels sont source d’autonomisation et d’acceptation. Ils nous placent dans notre rôle légitime et naturel : celui d’être les acteurs de notre propre sexualité. C’est peut-être pour cette raison que notre imaginaire érotique a été réprimé et source de honte pendant des siècles."